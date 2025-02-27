Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

27.02.2025 06:56  Güncelleme: 07:02
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de gözaltına alındı. Haberi, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan sosyal medyada paylaştığı not ile duyurdu. Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı. İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen dosyada Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı - Son Dakika

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