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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP tarafından tekrar aday gösterildi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP tarafından tekrar aday gösterildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Çalık, görev süresi boyunca birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve Türkiye'ye örnek olduklarını belirtti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP tarafından tekrar aday gösterildi
27.01.2024 - 12:34,
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Mehmet Murat Çalık, "Görev süremiz boyunca ilçede ortak akıl, ortak çaba ve partiler üstü katılımcı bir yaklaşımla çocukları, gençleri ve kadınları önceleyen birçok projeyi hayata geçirdik. İnsan ve çevre odaklı 'Yaşam Vadisi', 'hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz 'Beslenme Saati' uygulaması, afet risklerini en aza indirgemek amacıyla 'Dirençli Kent Beylikdüzü' sloganıyla hayata geçirdiğimiz 'Afet Yönetim Modeli' gibi birçok projeyle Türkiye'ye örnek olan çalışmalara imza attık" dedi.

"PROJELERİMİZLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK"

Hayata geçirilen projelerle tüm Türkiye'ye örnek olduklarını ifade eden Çalık, "Beylikdüzü'nde sadece belediyecilik yapmadık. Yeni bir anlayışla, Beylikdüzü aklını, Beylikdüzü farkını ortaya koyduk. Zor zamanlarda umutlu öyküler biriktirdik. Beş yıl önce Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte el birliğiyle ileriye taşıdık. Beylikdüzülü komşularımızın katkıları, hayır duaları ve desteğiyle geleceğe güçlü adımlar attık. Ezeli ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden milim sapmadan, vizyon ve icraatı, akıl ve çalışkanlığı, vicdan ve çözüm odaklı yönetim anlayışını birleştirdik. Başta çocuklarımız olmak üzere, Beylikdüzü'müzde yaşayan bütün komşularımızı kucaklayan projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Şimdi Beylikdüzü için bir kez daha komşularımızın teveccühü ve partimizin takdiriyle göreve bir dönem daha talibim. Biz kazanacağız, Beylikdüzü kazanacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak, tam yol ileri Beylikdüzü" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP tarafından tekrar aday gösterildi - Son Dakika


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