Beyti Arda İçin Meclis'te Tören

Politika

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için Meclis'te tören düzenlendi.

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, Arda'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Törende, Arda'nın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar, Arda'nın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Arda'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından yarın Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.