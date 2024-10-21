Biden'dan Azerbaycan'a Barış Mesajı - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Azerbaycan'a Barış Mesajı

Biden, Aliyev'e mektubunda Azerbaycan-Ermenistan barışını desteklediğini ifade etti.

21.10.2024 13:58
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ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mektupta Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir mektup gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Biden mektubunda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hizmet edecek barış anlaşmasının ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek, "Sizi temin etmek isterim ki, ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmaya nihayet son verecek. ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın elde edilmesine destek vermeye hazır. Barış anlaşması, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra tüm bölgeyi dönüştürecek ve Avrupa ile Orta Asya arasında daha fazla ticaret, yatırım ve bağlantı imkanı sunacaktır. Dünyanın gözü 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) etkinliği dolayısıyla Bakü'de olduğu bir dönemde, küresel kamuoyuna barışa olan bağlılığınızı gösterme fırsatına sahipsiniz" dedi.

Barış anlaşmasının mutabık kalınmamış maddeleriyle ilgili çalışmanın tamamlanması için her iki taraftan da esneklik gerektiğini belirten Biden, "Ancak bu fırsatı değerlendireceğinizden eminim. Sizi bu yıl anlaşmayı tamamlamaya davet ediyorum. Bu meseleye destek vermeye sadık olduğumu bildirmek istiyorum. Benim yönetimim, barışa yol açacak cesur girişimlerin ortaya konulmasına hazırdır. Umarım, ortak refah ve genel iyilik adına bölgeye dair yeni bir strateji belirlemek için bu fırsattan yararlanırsınız" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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