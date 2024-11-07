Biden: 'Halkın iradesi her zaman galip gelir' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Biden: 'Halkın iradesi her zaman galip gelir'

Biden: \'Halkın iradesi her zaman galip gelir\'

Biden, seçim sonrası ulusa seslenişinde halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

07.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, partisinin kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, "Halkın iradesi her zaman galip gelir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden ulusa seslendi. Biden, ABD'nin 200 yılı aşkın bir süredir "dünya tarihindeki en büyük kendi kendini yönetme deneyimine" sahip olduğunu, halkın kendi liderlerini oylayarak seçtiğini ve bunu barışçıl bir şekilde yaptığını belirterek, "Halkın iradesi her zaman galip gelir" dedi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i çalışmalarından ötürü tebrik eden Biden, başkanlığın devrinin sorunsuz olacağı konusunda Trump'a teminat verdiğini açıkladı. Seçimlerin kaybedilmesini bir "gerileme" olarak tanımlayan Biden, "Gerilemeler kaçınılmazdır, fakat mücadele bırakılamaz, bunu yapmak affedilmez olur. Bu savaşı kaybettik ama hayallerinizdeki ABD, sizi tekrar ayağa kalkmaya çağırıyor" dedi.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i "ilham verici" bir seçim kampanyası yürütmüş olmasından dolayı tebrik eden Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde ABD'nin Seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredileceğini belirterek, "Başkan olarak görevimi yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Biden, "Trump'a ekibiyle çalışarak barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için çaba göstereceğim konusunda teminat verdim. ABD halkının hak ettiği şey budur" dedi.

Biden, "Arkamızda dünyanın en güçlü ekonomisini bırakıyoruz. Şimdi görev süremizi tamamlamak için 74 günümüz var, her günü değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris'i güçlü bir ortak ve halkın hizmetinde olan bir isim olarak tanımlayan Biden, "Seçim kampanyası sırasında, herkesten önce fark ettiğim bir şeyi görme fırsatım oldu: Karakter" dedi.

Yaklaşık dört ay önce başkanlık yarışından çekilerek yerine Harris'i aday gösteren Biden, "Kendisi, tüm yüreğini ve tüm çabalarını ortaya koydu. Harris ve ekibinin tamamı, yürüttükleri seçim kampanyasıyla gurur duymalı" dedi.

Halkın yaptığı tercihi kabul ettiklerini söyleyerek ABD vatandaşlarını birlik olmaya davet eden Biden, "Bir ülke ya birini ya da diğerini seçer. Ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz. Ülkenizi, sadece kazandığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Komşunuzu da sadece onunla anlaştığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Kime oy vermiş olursanız olun, yapabileceğinizi umut ettiğim bir şey var. Birbirinizi düşman olarak değil, dost ABD'liler olarak görmek. Gerginliği azaltın" dedi.

Biden, konuşmasında ayrıca başkanlık seçimlerinin dürüst, adil ve şeffaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Joe Biden, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden: 'Halkın iradesi her zaman galip gelir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Biden: 'Halkın iradesi her zaman galip gelir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.