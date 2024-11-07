Biden: \'Halkın iradesi her zaman galip gelir\'

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, partisinin kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, "Halkın iradesi her zaman galip gelir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden ulusa seslendi. Biden, ABD'nin 200 yılı aşkın bir süredir "dünya tarihindeki en büyük kendi kendini yönetme deneyimine" sahip olduğunu, halkın kendi liderlerini oylayarak seçtiğini ve bunu barışçıl bir şekilde yaptığını belirterek, "Halkın iradesi her zaman galip gelir" dedi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i çalışmalarından ötürü tebrik eden Biden, başkanlığın devrinin sorunsuz olacağı konusunda Trump'a teminat verdiğini açıkladı. Seçimlerin kaybedilmesini bir "gerileme" olarak tanımlayan Biden, "Gerilemeler kaçınılmazdır, fakat mücadele bırakılamaz, bunu yapmak affedilmez olur. Bu savaşı kaybettik ama hayallerinizdeki ABD, sizi tekrar ayağa kalkmaya çağırıyor" dedi.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i "ilham verici" bir seçim kampanyası yürütmüş olmasından dolayı tebrik eden Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde ABD'nin Seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredileceğini belirterek, "Başkan olarak görevimi yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Biden, "Trump'a ekibiyle çalışarak barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için çaba göstereceğim konusunda teminat verdim. ABD halkının hak ettiği şey budur" dedi.

Biden, "Arkamızda dünyanın en güçlü ekonomisini bırakıyoruz. Şimdi görev süremizi tamamlamak için 74 günümüz var, her günü değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris'i güçlü bir ortak ve halkın hizmetinde olan bir isim olarak tanımlayan Biden, "Seçim kampanyası sırasında, herkesten önce fark ettiğim bir şeyi görme fırsatım oldu: Karakter" dedi.

Yaklaşık dört ay önce başkanlık yarışından çekilerek yerine Harris'i aday gösteren Biden, "Kendisi, tüm yüreğini ve tüm çabalarını ortaya koydu. Harris ve ekibinin tamamı, yürüttükleri seçim kampanyasıyla gurur duymalı" dedi.

Halkın yaptığı tercihi kabul ettiklerini söyleyerek ABD vatandaşlarını birlik olmaya davet eden Biden, "Bir ülke ya birini ya da diğerini seçer. Ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz. Ülkenizi, sadece kazandığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Komşunuzu da sadece onunla anlaştığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Kime oy vermiş olursanız olun, yapabileceğinizi umut ettiğim bir şey var. Birbirinizi düşman olarak değil, dost ABD'liler olarak görmek. Gerginliği azaltın" dedi.

Biden, konuşmasında ayrıca başkanlık seçimlerinin dürüst, adil ve şeffaf olduğunu söyledi. - WASHINGTON