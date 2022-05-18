Biden'ın Twitter takipçilerinin yarısının sahte olduğu iddiası - Son Dakika
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Biden'ın Twitter takipçilerinin yarısının sahte olduğu iddiası

18.05.2022 17:11
Biden'ın Twitter takipçilerinin yarısının sahte olduğu iddiası

ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3'ünün sahte olduğunu iddia etti.

ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3'ünün sahte olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal medya platformu Twitter hesabındaki takipçilerinin yaklaşık yarısının sahte olduğu iddia edildi. ABD'nin Washington eyaleti merkezli SparkToro yazılım şirketi tarafından yapılan açıklamada, Twitter'da 22,3 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Biden'ın takipçilerinin yüzde 49,3'ünün sahte olduğu belirtildi. Şirket bu iddianın konum, profil resimleri gibi çeşitli faktörlerin incelenerek, bir denetim aracı tarafından tespit edildiğini açıkladı.

SparkToro yazılım şirketi, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Tesla şirketinin CEO'su ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın Twitter takipçilerinin de yüzde 53,3'ünün sahte olduğunu iddia etmişti. SparkToro tarafından yapılan açıklamada, "Denetimlerde Elon Musk'ın takipçilerindeki 100 bin hesaptan rastgele 2 bin hesabın örneği analiz edilerek, spam, bot ve düşük kaliteli hesaplarla ilişkili 25'ten fazla faktör değerlendiriliyor" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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