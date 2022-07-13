Biden, İsrail'de törenle karşılandı - Son Dakika
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Biden, İsrail'de törenle karşılandı

13.07.2022 16:51
Biden, İsrail'de törenle karşılandı

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı İsrail'de törenle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı İsrail'de törenle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başladı. Biden, Orta Doğu ziyareti çerçevesinde ilk durağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz günlerde Başbakanlık görevini Naftali Bennett'ten devralan ve 1 Kasım'a kadar sürdürecek olan Yair Lapid ve Naftali Bennett karşıladı. Biden'a İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan eşlik ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın havalimanında gerçekleştirilen karşılama töreninde konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın öngörülü bir lider olduğunu ifade ederek, "İsrail halkı, sizi sevgiyle karşılıyor" dedi. Joe Biden'ı gerçek bir dost, İsrail ve Yahudi halkının sadık destekçisi olarak tanımlayan Herzog, Biden'ın ziyaretinin İran'dan gelen ve bölgeyi tehlikeye atan tehditlere de değinileceğini sözlerine ekledi.

Biden: "Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve İsrail arasındaki ilişkilere değindiği konuşmasında, "Bir kez daha İsrail'i ziyaret etmek ve yanında durmaktan onur duyuyorum" dedi. İsrail'i ilk olarak genç bir senatörken 1973 yılında ziyaret ettiğini söyleyen Biden, "Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmediğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı. "İsrail ve Amerikan halkı arasındaki bağlar oldukça derin" diyen Biden, iki halk arasındaki bağların her nesil daha da güçlendiğini, iki ülke yönetiminin de ikili ilişkileri zirveye taşıdığını sözlerine ekledi. İsrail, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile online bir görüşme gerçekleştireceklerini aktararak ziyareti boyunca İsrail'in bölgedeki entegrasyonu için çalışmalar yürüteceğini dile getirdi.

İki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan ABD Başkanı Biden, ancak bunun yakın zamanda uygulanabilir olmadığını aktardı.

Lapid: "İki ülke arasında kopmaz bağlar var"

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, Biden'ın "büyük bir Siyonist" ve İsrail halkının bugüne kadarki en iyi "dostu" olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, "Tarihi bir ziyaret. Çünkü, iki ülke arasında kopmaz bağlar var. Ortak değerlerimiz arasında demokrasi, özgürlük ve Yahudi halkının kendi devletine sahip olma hakkı bulunuyor" ifadelerini kullandı. Biden'ın son ziyaretinden bu yana İsrail'de büyük değişimler olduğunu sözlerine ekleyen Lapid, iki liderin Orta Doğu ülkeleri ile güvenlik ve ekonomik alanda yeni adımlar atılmasını görüşeceklerini dile getirdi. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

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