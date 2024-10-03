Biden: İsrail'e Saldırı İzni Vermiyoruz - Son Dakika
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Politika

Biden: İsrail'e Saldırı İzni Vermiyoruz

ABD Başkanı Biden, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı planlarını tartıştıklarını belirtti.

03.10.2024 21:17
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırı ihtimaline ilişkin, "Bunu tartışıyoruz" diyerek, "Öncelikle İsrail'e izin vermiyoruz. İsrail'e tavsiyede bulunuyoruz ve bugün hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail'in ne zaman karşılık vereceği henüz bilinmezken, ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve İsrail'in İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırıyı değerlendirdiğini ifade etti. Florida eyaletine hareket öncesi bir muhabirin "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" sorusuna cevap veren Biden, "Bunu tartışıyoruz" dedi.

Bir muhabirin İsrail'in İran'a misilleme yapmasına izin verip vermeyeceğini sorması üzerine Biden, "Öncelikle İsrail'e izin vermiyoruz. İsrail'e tavsiyede bulunuyoruz ve bugün hiçbir şey olmayacak" dedi.

Öte yandan dün Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırısına karşı olduğunu açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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