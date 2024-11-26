Biden, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak - Son Dakika
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Politika

Biden, Trump'ın Yemin Törenine Katılacak

Biden, Trump\'ın Yemin Törenine Katılacak

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını açıkladı. Biden, kim kazanırsa kazansın demokratik değerlere bağlılık anlamında yemin törenine de katılma sözü vermişti.

26.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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BEYAZ Saray, Biden'ın, Trump'ın yemin törenine katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini hatırlatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını bildirdi.

Bates açıklamasında, "Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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