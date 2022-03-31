BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
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BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

31.03.2022 15:01
BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Güroymak'ı ziyaret etti. İlk olarak ilçedeki tek resmi yerel gazete olan ve Basın İlan Kurumuna bağlı Güroymak Gazetesini ziyaret eden Uluçamlıbel, gazete imtiyaz sahibi Halis Olcay ile bir süre sohbet etti.

Yerel gazetelerin önemine değinen Uluçamlıbel, kurum olarak gazete personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nu da makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, bir süre sohbet ettikten sonra Kaymakam Cankaloğlu'na hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cankaloğlu ise Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Güroymak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halis Olcay'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİTLİS

BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

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Basın İlan Kurumu, Güroymak, Bitlis, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BİK Müdürü Uluçamlıbel'den Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret - Son Dakika


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