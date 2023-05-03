Bilecek Belediye Başkanvekili Subaşı, AK Partili il başkanının kendisini "ters kelepçe" ile tehdit ettiğini söyledi

Bilecik Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında siyasi partilerin açtıkları stantlara ilişkin gergin geçen konuşmalar yaşandı.

"TARGARYEN" KARAKTERİNE BENZETİLMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında giydiği manto ile Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzetilen CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, toplantı sırasında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

"TERS KELEPÇE İLE GİDERSİN"

Yıldırım ile üst geçitlere asılan pankart meselesi üzerine bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Subaşı, AK Partili il başkanının kendisini "Ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

"BURAYA KİM GELİRSE BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Subaşı, "Ben bu durumda çok üzülüyorum. Bu bir tehdit unsuru olamaz. Ters kelepçe ile gidersin ne demek! Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, 'ters kelepçeyle gidersin' cümlesini unutmam. 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?' dedim. Hatta bizim birçok birim müdürlerimiz de tehdit aldı. Buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.