Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye geçti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti'ye geçti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği basın toplantıysa CHP'li 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Yeni Parti'ye geçtiklerini söyledi. Subaşı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek bir önceliğimiz oldu: Bilecik'in ihtiyaçlarını karşılamak, kadınlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmek, gençlerimize umut olacak fırsatlar sunmak, çocuklarımız için daha mutlu bir şehir kurmak ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede bu anlayışla hareket ettik. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, bu hizmet anlayışını daha güçlü imkanlarla sürdürebilme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. İnancımız aynı, vicdanımız aynı, hedefimiz aynıdır. Değişen yalnızca, Bilecik'e daha fazla hizmet üretebilmek için tercih ettiğimiz yoldur. Bu anlayışla ben ve yol arkadaşlarım; hemşerilerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğumuzu daha güçlü bir şekilde yerine getireceğine inandığımız ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarında mücadele etme kararı aldık. Bu karar, bir vazgeçişin değil; daha güçlü bir başlangıcın kararıdır. Bu karar, dün inandığımız değerlerden uzaklaşmanın değil; o değerleri Bilecik'e daha güçlü hizmet ederek yaşatma iradesinin adıdır. Bu karar, kişisel değil; Bilecik'e hizmet etme sorumluluğunun, ortak aklın ve ortak umudun kararıdır. Bizler bundan sonra da hemşerilerimizle aynı sokaklarda yürümeye, aynı sofralara oturmaya, aynı dertlere çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Politika, Subaşı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ilk gol geldi
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:27:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.