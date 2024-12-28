Bilecik Belediye Meclisi'nde AK Parti Krizi: CHP'den Tepki - Son Dakika
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Politika

Bilecik Belediye Meclisi'nde AK Parti Krizi: CHP'den Tepki

Bilecik Belediye Meclisi\'nde AK Parti Krizi: CHP\'den Tepki

Bilecik Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginlik sonrası CHP Grup Sözcüsü Gültekin Çalışkan, AK Partili meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesini eleştirerek, AVM inşaatının sorunlarının çözümü için gereken adımları atacaklarını vurguladı.

28.12.2024 17:59  Güncelleme: 18:04
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CHP Grup Sözcüsü Gültekin Çalışkan, dün Bilecik Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında salonu terk eden AK Partili meclis üyelerinin bu tavırların oldukça doğal gördüklerini söyleyerek, "Şehrimizi bu sorundan kurtaracağımız mecliste, üretilen tüm çözümleri gerekçe göstermeden reddeden, alternatif hiçbir çözümde üretmeyen ve bu garabet tavırla meclisi terk eden Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinin bu tavrını oldukça doğal görüyoruz. Tanıdık olduğumuz 'Benim Dışımda Yapılan Tüm Hizmetleri Engellerim' zihniyetinin takdirini de değerli vatandaşlarımıza bırakıyoruz" dedi.

Bilecik Belediye Meclisi'nin Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde dün yapılmıştı. Kentteki AVM satışı için bir bankadan 150 milyonluk teminat alınması için belediye ait parsellerin ipotek edilmesini içiren gündem maddesi öncesi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti ve MHP'li grup sözcülerine söz verdi. Başkan Subaşı ardından gündem maddesi hakkında açıklama yaptığı esnada tekrar söz isteyen AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker'e söz vermeyince ortam gerildi. Yaşanan tartışma sonucu AK Partili Meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

CHP Grup Sözcüsü Gültekin Çalışkan, dün yaşanan olaylar sonrası bir yazılı açıklama yaparak, "Şehir merkezimizde yer alan ve henüz tamamlanmayan bir AVM inşaatı mevcut. Yıllardır çözülemeyen ve şehrimizin sırtında bir yük haline gelen AVM inşaatı, Bilecik'in kronikleşmiş bir sorunu olmuştur. Bilecik Belediyesi bugün, yüklenici tarafından tamamlanmayan bu AVM binasının satış işlemini yaparak hem gelir elde etmek ve hem de bu sıkıntılı süreci artık sonlandırmak istemiştir. Aynı zamanda şehrimizde yıllardır eksikliği hissedilen önemli bir açığı da kapatacak, içerisinde tüm halkımızın yararlanabileceği marka ve mağazalar bulunan bir alışveriş merkezi kazandırmış olacaktı. Ancak, 1984 yılından başlamak üzere üzerine iki kez inşaat yapılmış olan bu parsel üzerindeki AVM inşaatını satmaya niyetlenildiğinde her ne hikmetse burada 'eski eser' şerhi olduğu akıllara gelmiş ve hemen tapuya da bu şerh işlenmiştir. Bu konuda, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bu kararı, bu sebeple hukuk ve vicdanla bağdaşmamaktadır. 1984 yılından itibaren korunmayan eserin aradan neredeyse yarım asır geçtikten sonra korunmak istenmesinin ne akılla ne vicdanla açıklanabilecek en ufak bir tarafı dahi olmayıp bu konudaki takdiri de Bilecik halkının vicdanına bırakıyoruz. Bitmeyen ve adeta yılan hikayesine dönen AVM inşaatı neticesinde Bilecik Belediyesi, yaklaşık 150 milyon liralık icra tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı ve yönetimi, şehrimizin başına adeta bela edilen bu sorunu çözmek adına harekete geçerek AVM inşaatını satmak istediğinde ise karşılarına çeşitli hukuki engeller çıkarılmaktadır. Söz konusu Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında gündeme alınan parsel satışlarının amacı, açık bir şekilde kamuoyunu yanıltanların söyledikleri yalanlar değil, Bilecik Belediyesi aleyhine başlatılmış olan icra takibine karşı yine Bilecik Belediyesini korumaya yönelik bir çabadan ibarettir. Bahse konu AVM'nin karar alma sürecinde, yapımında, kısaca hiçbir aşamasında herhangi bir payı olmayan şu anki Bilecik Belediyesi yönetiminin, AVM inşaatının borçlarını ödeyerek şehrimizi bu çözümsüzlükten kurtarmaktan başka hiçbir gayesi yoktur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bilecik Belediye Meclisi'nde AK Parti Krizi: CHP'den Tepki - Son Dakika

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