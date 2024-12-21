Bilecik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı - Son Dakika
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Politika

Bilecik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

Bilecik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 99 adet taşınmazın satışı için Belediye Meclisi'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Toplantıda ayrıca mülkiyet uyuşmazlıklarıyla ilgili yetkilendirme talepleri de görüşülecek.

21.12.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Meclisi'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaparken, 99 adet taşınmazın satışı için yetki isteyecek.

Bilecik Belediye Meclisi 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde olağanüstü toplanacak. Toplantıda mülkiyeti belediyeye ait İstiklal Mahallesi 89 ada 15 parselde kayıtla taşınmaz ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (h) bendi ve 38'inci maddesinin (g) bendine istinaden alacaklı taraf olan Alve İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile var olan uyuşmazlığın sulh ile tasfiye, kabul ve feragatine ilişkin her türlü anlaşma ve protokoller yapılması, istinaf ve temyiz yargılamasından feragat edilmesi hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülecek. Diğer bir gündem maddesi de 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi ve 34'üncü maddesinin (g) bendine istinaden, mülkiyeti belediye ait müzekkere eki tabloda belirtilen 99 adet taşınmazın satışına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi olacak.

Bu gündem maddeleri sonrası AVM inşaatının müteahhidi Alve İnşaat ile süreci yönetmek ve 99 adet taşınmazın satışına ilişkin Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yetki istenecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bilecik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı - Son Dakika

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