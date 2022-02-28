Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor

28.02.2022 14:01
Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor

Bilecik Belediye Meclisinin CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Yıldız, Belediye Başkanı Semih Şahin'in belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'ta yapılacak başkan vekili seçimine...

Bilecik Belediye Meclisinin CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Yıldız, Belediye Başkanı Semih Şahin'in belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'ta yapılacak başkan vekili seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, başkan vekili seçimi öncesinde CHP'li meclis üyelerinin tek vücut olduğunu bildirdi.

Adaylarının kim olacağı hakkındaki beklentilere değinen Yıldız, "12 belediye meclis üyesi arkadaşımız, CHP Meclis Grubundan çıkacak adayın arkasında duracaktır. Bundan hiçbir kimsenin şüphesinin olmayacağını değerli hemşehrilerimize söylemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şunu söylemeliyiz ki bugün burada bulunan 12 belediye meclis üyesi arkadaşımız Bilecik Belediye Başkan Vekili olacak donanımda ve yetenektedir. Dolayısıyla adayımız kim olursa olsun bütün belediye meclis üyelerimiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içinde bulunarak ilimize en güzel hizmeti verecektir." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ise Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li belediye meclis üyeleri ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Basın toplantısına, Milletvekili Tüzün, CHP'li belediye meclis üyeleri ve Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile partililer katıldı.

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BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılması

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Bilecik, Rüşvet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor - Son Dakika


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