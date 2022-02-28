Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor - Son Dakika

Bilecik Belediye Meclisinin CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Yıldız, Belediye Başkanı Semih Şahin'in belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'ta yapılacak başkan vekili seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, başkan vekili seçimi öncesinde CHP'li meclis üyelerinin tek vücut olduğunu bildirdi.

Adaylarının kim olacağı hakkındaki beklentilere değinen Yıldız, "12 belediye meclis üyesi arkadaşımız, CHP Meclis Grubundan çıkacak adayın arkasında duracaktır. Bundan hiçbir kimsenin şüphesinin olmayacağını değerli hemşehrilerimize söylemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şunu söylemeliyiz ki bugün burada bulunan 12 belediye meclis üyesi arkadaşımız Bilecik Belediye Başkan Vekili olacak donanımda ve yetenektedir. Dolayısıyla adayımız kim olursa olsun bütün belediye meclis üyelerimiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içinde bulunarak ilimize en güzel hizmeti verecektir." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ise Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li belediye meclis üyeleri ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Basın toplantısına, Milletvekili Tüzün, CHP'li belediye meclis üyeleri ve Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile partililer katıldı.