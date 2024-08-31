Bilecik'e Yeni Atatürk Heykeli Açıldı - Son Dakika
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Politika

Bilecik'e Yeni Atatürk Heykeli Açıldı

Bilecik\'e Yeni Atatürk Heykeli Açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin kurtuluşunu temsil eden yeni Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. Heykel, Türk milletinin mücadelesini ve tarihi misyonunu simgeliyor.

31.08.2024 00:23  Güncelleme: 00:24
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Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik'e kazandırılan ve şehrin kurtuluşunu temsil eden yeni Atatürk heykelinin açılışı yapıldı.

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çok anlamlı ve gururlu bir günü yaşadıklarını belirterek;"Bilecik Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olması sebebiyle tarihi bir öneme sahip ancak Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında batı cephesinin de kalbinin attığı yerlerden biridir. 5 Aralık 1920'de ilk kez şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa, İstasyon binamızda Osmanlı hükümetinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Sevr anlaşmasının hiçbir şartta kabul edilemeyeceğini, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna savaşıp ölmeyi göze aldığını Bilecik'ten tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle Bilecik, Türk milletine dayatılan Sevr anlaşmasının yırtıldığı yerdir. Aynı zamanda batı cephesinde elde edilen İnönü zaferlerinin yaşandığı topraklardır "dedi.

Önceki heykelin hassas bir çalışmayla yerinden kaldırılıp yeni yerine taşındığını hatırlatan Başkan Subaşı, 'Bildiğiniz üzere yaklaşık 40 yıldır şehrimizi süsleyen bir Atatürk heykelimiz vardı. Heykeltraş Cemalettin Sevim tarafından 1983 yılında yapılan bu heykel, şehrimizin önemli sembollerinden de biriydi. Bu zaman dilimi içerisinde yıpranan heykelimizin bakım çalışmalarını yaptıktan sonra farklı bir alanda kullanılmak üzere hassas bir çalışmayla yerinden kaldırdık ve yeni heykel çalışmalarına başladık. Bayırköy beldemizde güzel bir alana konulmak üzere çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, "Taşıdığı anlam, verdiği fikir ya da hatırlattığı tarihsel miras sanat eserini kendisi kadar önemlidir. Bir ülkenin ya da şehrin çocuklarında ve gençlerinde uyandırdığı duygular bazen sanat eserinin kendisinden dahi önemli hale gelir" dedi.

Yeni heykelin geçmişten gelen bir fikri, bir ideali temsil ettiğini vurgulayan Başkan Subaşı, "Bu anlamda heykelimiz sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize her daim hatırlatılması gereken bir mirasın, bir mücadelenin, bir kararlılığın simgesidir. Kısacası bugün açılışını yaptığımız eserimiz geçmişten gelen bir fikri, bir ideali temsil ediyor. Bizlere savaş yıllarında Başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa'yı, barış yıllarında ise ilke ve devrimleri ile Atatürk'ümüzü hatırlatıyor. Şehrimizin, Türk milletinin onurlu mücadelesi içerisindeki yerini ve tarihi misyonunu simgeliyor. Bizler de büyük zaferimizin 102. yıldönümünde böyle bir eserin açılışını yapmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz" İfadelerini kullandı.

Milletvekili Yaşar Tüzün de yaptığı konuşmada Bilecik'e çok anlamlı bir eser kazandırıldığını belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve destek veren paydaşlara teşekkür etti.

Mimar Cemalettin Sevim; "Sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı' na teşekkür eden Sevim, "Bilecik' i ve Bilecik halkını çok seviyorum" dedi.

Programın devamında konuşan ünlü şair ve yazar Sunay Akın; "Türk kültüründe heykel çok eskidir. Eğer şu yeryüzünde putla heykel sanatını karıştıran aptal bir kültür varsa onlar asla benim atalarım değildir. Mustafa Kemal Atatürk' ümüzün heykel, İstiklal Marşımızın ilk dizesindeki "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mısraların da olduğu gibi umut veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından açılış öncesi zeybek gösterisi yapıldı. Gösteri vatandaşlar tarafından büyük beğeni alırken daha sonra açılışı yapılan heykel de Bilecikliler tarafından büyük hayranlıkla karşılandı.

Atatürk Parkı önünde yer alan meydanda gerçekleştirilen programa, Yazar Sunay Akın önceki Atatürk heykelinin mimarı Cemalettin Sevim, yeni Atatürk heykelinin mimarı Afshin Esfandyari, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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