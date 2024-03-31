Bilecik\'te CHP Adayı Melek Mızrak Subaşı Seçimi Kazandı

Politika

Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı.

Bilecik'te saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından il genelinde oy sayımı sona ererek, 140 sandığın tamamı açıldı. İl genelinde 46 bin 409 seçmenden 36 bin 167'i sandığa gitti. 35 bin 193 oyun geçerli sayıldığı Bilecik'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 3, CHP 2, MHP 2, İYİ Parti 1 belediye aldı. Bayırköy beldesinde CHP, Vezirhan beldesinde MHP ve Dodurga beldesinde AK Parti'nin adayları kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik ve en büyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP kazanırken, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı en yakın rakibine 5 bin oy fark atttı. Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Bakkalcıoğlu ise en yakın rakibi İYİ Parti'nin adayına 3 bin 126 oy fark attı. AK Parti ise ilçede 3'üncü parti oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mırak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Subaşı, "Ben ilk defa bir konuşma yaparken bu kadar zorlandığımı, bu kadar heyecanlandığımı ve duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bu seçimin, bu kalabalığın en güzel yanı tüm siyasi partilerden, halkın her kesiminden oy alabilmek. İşte sizler bunu sandıkta gösterdiniz. Biz beş bin oy farkı attık. Yaklaşık 90 gündür sahalardaydık. Ne mutlu ki kalplere girebilmişiz. Ne mutlu ki inancınızı sandıkta güçlendirdiniz ve gösterdiniz. Ben çok gurur duyuyorum. Bilecik'te büyümüş olmaktan çok gurur duyuyorum. İşte şimdi de hizmet zamanı. Biz belediyecilik anlayışımızla bütün ezberleri bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir Bilecik inşa edeceğiz. Çok inanıyorum beş yılda yapamaz dedikleri her şeyi yapacağız. Siz bunların cevabını verdiniz. Ben de beş yıl boyunca gecemi gündüzüme katacağım. Sizlere namus sözü veriyorum. Nerede büyümüş olursa olsun, nereli olursa olsun, hangi siyasiye gönül vermiş olursa olsun sandıkta gelip oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Melek Başkan'a kullanan, kullanmayan, inanan, inanmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bir kesimin belediye başkanı değil, herkesin belediye başkanı olacağıma da söz veriyorum. Nasıl şeffaf belediyecilik yaptıysak, aynı anlayışla bu devam edecek. Ben emeği geçen halkımın herkese, örgütüme, gençlik kollarıma, kadın kollarıma, il yönetimlerime ve belediye meclis üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Sizler bana inandınız. Benim seçtiğim yönetime, belediye meclisine inandınız. İnanılmaz güzel bir farkla belediye meclisi geliyor. İl genel meclisimize inandınız. İl genel meclisimiz de çok güzel bir sayıyla geliyor. Hala arkadaşlarımız ilçe binasında tutanakları girmeye çaba sarf ediyorlar. Hala sandık başında ıslak tutanaklar için de nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi. - BİLECİK