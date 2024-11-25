Bilecik\'te \'Kadına Karşı Şiddete Hayır\' Yürüyüşü

Politika

Bilecik Belediyesi çalışanı erkekler 'Kadına Karşı Şiddete Hayır' demek için ellerinde dövizlerle yürüdü. Erkekleri Atatürk Parkı'ndan karşılayan kadınlar erkekleri ayakta alkışladı.

Belediye bahçesinde bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar hep birlikte Atatürk Parkı'na doğru yürüyüş yaptı. Ellerinde; 'Kadına karşı şiddete hayır' içerikli mesajların olduğu dövizleri taşıyan çalışanlar, Atatürk Parkı'nda devam eden programa katıldı.

"Kadına karşı şiddete karşı hep birlikte hayır diyoruz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadına karşı şiddete karşı hep birlikte hayır diyoruz" ifadelerini kullanarak şunları söyledi.

"Bugün, kadına karşı şiddetle mücadele günü. Belediyedeki erkek ve kadın çalışanlarımız güçlü bir yürüyüş yaptık. Ellerindeki pankart ve dövizlerde bugüne dikkat çekecek mesajlar yazılı. Bu farkındalığa tüm kadınlarımız erişmek zorunda. Ne yazık ki bu yüzyılda hala şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar var. Bizler bunlarla mücadele etmek durumundayız. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk, bizlere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün burada Türkiye'de hak sahibi ve söz sahibiyken geçtiğimiz yıllarda Bilecik'te de kadına şiddet olaylarını çok fazlaca gördük. Artık istiyoruz ki şiddet görmeyelim artık istiyoruz ki ölmeyelim. Bizim gücümüz başkasının üzerinde sınanmasın, denenmeyelim. Burada çok sayıda erkek çalışanımız var. Çünkü bu konuda en büyük desteği verecek olan onlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' Tüm şiddet mağduru kadınlarımızı rahmetle anıyorum. Bir kez daha saygıyla hatırlıyoruz."

Başkan Subaşı alandaki kadınlara siyah inci dağıttı

Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk Parkı üzerindeki alanda kadınlara üzerinde "Siyah inci gibi benzersiz ve güçlü olan her kadın için; saygı, sevgi ve güven dolu bir yaşam dileğiyle' mesajının yazılı olduğu siyah inciler dağıtıldı. - BİLECİK