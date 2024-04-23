Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
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Politika

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kozabilirlik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Beril Tırıl'a valilik makamını devretti. Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

23.04.2024 21:32
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilecik Valisi Şefik Aygöl, valilik makamını Kozabilirlik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Beril Tırıl'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kozabilirlik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Vali Şefik Aygöl'e makamında ziyaret etti.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Aygöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlayarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuk bayramı nedeniyle Aygöl, sembolik olarak yerini 3. Sınıf Öğrencisi Beril Tırıl'a devretti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika

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