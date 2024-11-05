Bin Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı Duyuruldu

Politika

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav alanının yayımlandığını sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladı. Tunç, 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirtti.

ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarı dileyen Bakan Tunç, sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacaklarını aktardı. Ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildiren Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA