Binali Yıldırım\'a fahri doktora ünvanı verildi

Ardahan Üniversitesi tarafından, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Ak Sakallar konseyi Azerbaycan temsilcisi Dr. Hasan Hasanov'a fahri doktora ünvanı verildi.

Aşık Şenlik Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Türk Devletleri teşkilatı (TDT) AK Sakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Sakallar Konseyi Azerbaycan Temsilcisi Dr. Hasan Hasanov, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Öztürk Emiroğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören müzik dinletisi ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Rektör Emiroğlu tarafından Binali Yıldırım'a ve AK Sakallar konseyi Azerbaycan temsilcisi Dr. Hasan Hasanov'a fahri doktora ünvanı verilip cübbe giydirildi.

21. Yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak

Yıldırım, "Filmi izlerken alçak FETÖ kalkışmasında yaşadıklarımız yaşar gibi oldum. Rabbimin yardımıyla, Cumhurbaşkanımızla birlikte o gece istiklalimize, geleceğimize kasteden alçak terör örgütü FETÖ'cülerin girişimini bastırdık ve milletimizi büyük bir badireden kurtardık. O günde istiklal mücadelemizde, terörle mücadelede fedai can eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Aksakallar teşkilatının amacı, 4,5 milyon kilometre kare bir coğrafyaya sahip, Balkanlardan Baykal Gölü'ne uzanan kadim Türk coğrafyasının olduğu bölgelerde yaşayan bütün Türk kardeşlerimizin her anlamda bir araya gelmesi, beraber olması, güçlerini birleştirmesi ve gerek bölgesel sorunlara çözüm noktasında, gerek küresel olaylarda birlikte duruş sergileyerek küresel olaylara yön verme noktasında önemli bir adım atıldı. 1926 birinci Türkoloji Kongresi Türk tarihinde derin izleri vardır. Türkoloji Kongresi sonrası ne yazık ki çok büyük katliamlar yapılmış ve Türk devletleri çok ağır bedeller ödemiştir. Biz aldığımız kararla bu yıl Bakü Türkoloji Kongresinin 100. yılını görkemli bir şeklide kutlayacağız. Bundan sonra dönüş doğuya doğru olur. Çünkü batıdaki zenginlik artık sürdürülemiyor. Onlar sömürü kaynaklarını kaybettiler, kısır bir döngüye girdiler. Ama yükselen bölgeler, yükselen ülkeler doğu ülkeleri, yani Türk devletlerinin yer aldığı ülkeler. Onun için 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. ve bundan hiç şüpheniz olmasın. Gazze'de ve Filistin'de olan katliamla, bir de İsrail'in yancılarıyla beraber İran'daki hadiseye bakın. Bunlar tabiatıyla bölgeyi istikrarsızlaştıran, ama her şeyden önce insan hayatını yok eden ve adil olmayan asimetrik savaşlardır. Bu savaşlarda dışarıdan gelecek her türlü tehdide karşı korumak, ülkemizi dış tehditlere karşı iç dünyayı tahkim etmek için Cumhurbaşkanımız büyük gayret gösteriyor. Ama bununla da kalmıyor, bu savaşların sonlandırılması için de her türlü çabayı sarf ediyor" dedi. - ARDAHAN