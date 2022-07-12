Binali Yıldırım'dan muhalefete gözdağı: Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz - Son Dakika
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Binali Yıldırım'dan muhalefete gözdağı: Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz

12.07.2022 20:23

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi için iki bayram arasını işaret etti. Yıldırım, seçimle ilgili iddialı ifadeler kullanarak, "Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta AK Parti İl Teşkilatı Bayramlaşma Programına katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, yaptığı konuşmasında seçim tarihi olarak 2023 yılındaki iki bayram arasını işaret etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI REKOR BİR OYLA TEKRAR SEÇECEĞİZ"

Yıldırım konuşmasında, "Önümüzdeki Sene üç tane bayramımız var. Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, üçüncü bayramımız Kurban Bayramı ve iki bayramın arasında da bir bayram var daha var değil mi? Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

Binali Yıldırım, seçim için iki bayram arasını işaret etti

"BU BADİREYİ AŞACAĞIZ"

Yıldırım ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve bir çok badirede olduğu gibi bu badirenin de birlikte aşılacağını ifade ederek, "15 Temmuz ikinci istiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanı bu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Sivas'ın yiğidoları, 84 milyon bu alçak kalkışmaya, FETÖ'nün teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdik ve bugün elhamdülillah anlımız ak, başımız dik olarak daima yürüyeceğiz, yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümüne emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar birçok badireyi aşa aşa geldik. Bunu da inşallah asacağız." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, seçim için iki bayram arasını işaret etti
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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Binali Yıldırım'dan muhalefete gözdağı: Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz - Son Dakika

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