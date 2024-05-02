Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni sel felaketi nedeniyle ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni sel felaketi nedeniyle ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketinin ardından Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım, Türkiye'nin sel felaketinden etkilenen kardeş ülkeye destek olmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

02.05.2024 12:40
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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 7 kişinin hayatını kaybetitği sel felaketinin ardından Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazakistan'da yoğun yağışlı geçen kış sonrası eriyen kar sularının erimesi sonucunda ülkenin birçok noktasında evler su altında kalırken, 100 bine yakın insan sel bölgesinden tahliye edilmişti. Yaşanan sel felaketinin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev'i ziyaret etti. Kazakistan Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme sonrası Yıldırım, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kazakistan'da yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin ilk günden itibaren aynı acıları paylaştığını ve destek talebinde bulunduğunu aktaran Binali Yıldırım, "Nisan ayının başında Kazakistan'da büyük bir sel felaketi oldu. Kardeş ülke Kazakistan'da kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde 100 binin üzerinde insan olumsuz etkilendi. Ne yazık ki 7 Kazak kardeşimiz hayatını kaybetti. İlk günden itibaren Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız acılarını paylaşmak için mevkidaşını aradı ve destek talebinde bulundu. Ancak o dönemde Tokayev uluslararası yardım çağrısına ihtiyaç olmadığını ifade ederek, kendi imkanları ile çalışmalara başladılar. Buna rağmen Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve Kazakistan'da yerleşik Türk firmaları da ellerindeki imkanlarla bu sıkıntılı günde felaketten etkilenen kardeşlerimize destek olmanın gayreti içinde oldular. Bu ziyaretimiz, yaşanan sel felaketi ve taşkın dolayısıyla fiziken gelerek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve dayanışmamızı göstermek amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın 6 Şubat'taki depremde çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek kurtarma çalışmalarında yer aldığını hatırlatan Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı Balkanlar'dan Baykal'a kadar geniş bir coğrafyada 170 milyonun yaşadığı bölgenin refahını yükseltmek ve ekonomi, altyapı, eğitim gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirmektir. Liderlerimiz başta olmak üzere dışişleri bakanlarımız, Aksakal Heyetimiz ve kıdemli memurlar üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar. Bu anlamda ortak alfabe çalışmaları konusunda da uzmanlar, akademisyenler çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi'ni sel felaketi nedeniyle ziyaret etti - Son Dakika

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