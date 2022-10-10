AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Herkes aklını başına alsın. 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır, Türklüğün yüzyılı olacaktır. Bunun ayak seslerini duyuyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallılar Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu programı başladı.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerinin bir damlasından asla vazgeçmeyeceğini, bu konuda Türkiye'nin durumunun açık ve net olduğunu vurguladı.

"Herkes aklını başına alsın. 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır, Türklüğün yüzyılı olacaktır. Bunun ayak seslerini duyuyorum. Bugün memleketim Erzincan'da gerçekleştiğimiz bu uluslararası sempozyum yeni yüzyılın bir habercisidir. Yıllar sonra bu toplantı anılacaktır." diyen Yıldırım, dilin egemenlik olduğunu, dilini koruyamayanın egemenliğini de koruyamayacağını söyledi.

Dil birliğinin önemini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hepimiz Türk'üz. Ama birbirimizle ne yazık ki başka bir lisanla iletişim kuruyoruz. O halde yapmamız gereken ilk iş, dil birliğini sağlamak olmalıdır. Alfabe birliğini sağlamak olmalıdır. Tarih birliğini sağlamak olmalıdır. Hepimiz Türk'üz, Türk ortak paydasında tarihimizi baştan sona gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Hangi boydan hangi soydan olursak olalım özümüz birdir aslımız birdir. O bakımdan Türk Devletleri Teşkilatı'na, Aksakallılar Konseyine, genel sekreterliğimize diğer misyonlarımıza büyük görev düşüyor. Akademisyenlerimize büyük görev düşüyor. Türk akademisine, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görev düşüyor. Hiç kimse, kimseden görev almayı beklememeli durumdan vazife çıkarıp ortak ülkü etrafında ortak hedefler etrafında çalışmaları kendi alanımızda sürdürmeliyiz. Üniversitelerimize, akademisyenlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Esasında yapılacak iş o kadar da zor değil. Biz bugün Türk devletleri ve Türkler olarak kısa bir araştırma ile gördük ki 2 bin 500 tane ortak kelimemiz var. Çağımızda 1000 kelimeden az bir iletişimle kelime ile konuşma yapılabildiğine göre alfabe konusunda adımlarımızı süratle tamamlamalı ve ortak dili, ortak iletişimi ivedilikle tesis etmeliyiz."

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 40. yıl vizyonunun çok ama çok önemli bir belge olduğunu, bunun 4 yıllık eylem planlarının birincisinin hayata geçtiğini, Türk Yatırımı Fonunun kurulması ve daha birçok faaliyetin yürürlüğe girmek üzere olduğunu anlatarak, 11 Kasım Semerkant Zirvesi'nde bunların nihayetlendirileceğini söyledi.