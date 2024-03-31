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Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak - Son Dakika
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Politika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak

AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.

31.03.2024 22:11
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Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, "Bu dönem inşallah göreceksiniz, hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan Erdal Arıkan, partisinin Yenişehir Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, görev yaptığı süre boyunca halkla hep iç içe olduğunu söyledi.

Halktan aldığı fikirlerle planlamalarını yaptıklarını dile getiren Arıkan, hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını belirtti.

İkinci kez belediye başkanlığına seçilmesiyle omuzlarına çok ağır bir yük ve sorumluluk verildiğini ifade eden Arıkan, "Yine önümüzdeki 5 yılı sizlerle birlikte yöneteceğiz. İstişareyi hep öne alacağız. İstişare yapan insan, hiçbir zaman kaybetmez. Kolay kolay yanlış yapmaz. Yarın yanlış yapsa bile minimuma indirir." diye konuştu.

Bütün teşkilatla aynı hassasiyeti ortaya koyacaklarını kaydeden Arıkan, şöyle devam etti:

"Şunu çok net söylüyorum, bizim birinci dönem çok ciddi bir heyecanımız vardı. Sizlerin bugün bize verdiği bu önemli sorumluluk gereği heyecanımızı inşallah artırarak sahada olacağız. Bu dönem inşallah göreceksiniz, hiç zaman kaybetmeden bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız. Bize ne yakışır, şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir hemşerimizin, bu memleketin her bir insanının 50 yıl sonrasında da 100 yıl sonrasında da gelecek nesillere Bingöl'ü emanet etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak - Son Dakika

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