Bingöl\'de 15 Temmuz Anma Programı

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bingöl Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kurum amirleri ve beraberindeki protokol katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Ardından Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte düzenlenecek anma programlarının gün boyunca devam edeceği belirtildi. - BİNGÖL