Bingöl\'de 16 Yeni Okul Yatırımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bingöl genelinde 18 yatırımımız devam ediyor ve bu yatırımlar içinde 16 okul var. Sadece bu okullarla 222 yeni derslik kazandırmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziver İlkokulu'nun açılış programında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin eğitime yaptığı katkıların önemine dikkat çekti. Hayırseverlerin daha önce farklı alanlarda önemli eserler yaptığını ancak son dönemde eğitim alanında da katkı sunmaya başladığını belirten Yılmaz, "Bunları devlet yapamaz mı? Elbette yapabilir. Ama bunun ayrı bir bereketi var. Toplumun bu eğitimi sahiplenmesi, eğitim ve toplumun buluşması anlamında çok önemli diye inanıyorum" dedi.

Bingöl'de eğitim yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bu hayırseverlerin yaptığı 8 tane eser devam ediyor şu anda. Büyük bölümü tamamlanmış durumda. İnşallah okullar açıldığında diğerlerinin de açılışlarını gerçekleştiririz. Bingöl genelinde de 18 yatırımımız devam ediyor ve bu yatırımlar içinde 16 okul var. Sadece bu okullarla 222 yeni derslik kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Öğretmenlerin eğitimdeki önemine vurgu yapan Yılmaz, "Dünyanın hangi imkanlarını sunarsanız sunun, kaliteli bir eğitimin birinci şartı motive olmuş iyi bir öğretmendir. Öğretmenlerimizin hakikaten kıymeti çok çok farklı. İyi bir öğretmen en kötü şartlarda bile iyi eğitim verir" ifadelerini kullandı.

Okullardaki sportif altyapının da geliştirileceğini aktaran Yılmaz, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Spor yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor insanı, bağımlılıklardan uzak tutuyor hem de sosyalleştiriyor, özgüven kazandırıyor" dedi.

Yılmaz, Ziver İlkokulu'nun yapımına katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek okulun Bingöl'e ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.