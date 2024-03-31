Bingöl\'de oy kullanma işlemi sona erdi

Politika

Doğu ve güneydoğudaki 32 ilde olduğu gibi Bingöl'de de oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimi, 32 ilde olduğu gibi Bingöl'de de sabah 07.00'de başladı. Kent genelinde toplam 810 sandık kurulurken, oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. Bingöl'de belediye başkanlığı, il genel meclisi ve muhtarlık seçimlerin oy sayma işlemi başlayacak. - BİNGÖL