Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Şehrimizin ve iş dünyamızın beklentilerini tüm belediye başkan adaylarımıza dile getirdik ve adayların seçim vaatlerinin bu beklentileri kapsamasından memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ise bu vaatlerin takipçisi olma zamanı geldi. Birlikte çalışarak, Bingöl'ü daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya hazırız" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinin ardından bir açıklama yapan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan Erdal Arıkan'ı da tebrik eden Çintay, "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize, Bingöl'ümüze ve üyelerimize hayırlı olsun. Değerli Bingöl Belediye Başkanımız Erdal Arıkan'ı yeniden AK Parti Bingöl Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Bingöl iş camiası adına tebrik ediyoruz. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerinizin taleplerine kulak vermesini ve onları desteklemesini bekliyoruz. Yeni döneminde de şehrin gelişimi için önemli adımlar atacağına inanıyoruz ve bu konudaki kararlılığından dolayı kendisine güvenimiz tam. Gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl döneminin heyecanını yaşıyoruz. Şehrimizin ve iş dünyamızın beklentilerini tüm belediye başkan adaylarımıza dile getirdik ve adayların seçim vaatlerinin bu beklentileri kapsamasından memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ise bu vaatlerin takipçisi olma zamanı geldi. Birlikte çalışarak, Bingöl'ü daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya hazırız. İşbirliği ve dayanışma içinde, Bingöl'ün daha da ileriye taşınması için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca ilçe belediye ve belde başkanları ile İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyelerini de tebrik eder, yeni dönemde onlara da başarılar dileriz" diye konuştu. - BİNGÖL
Son Dakika › Politika › BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
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