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BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, seçim sonuçlarını değerlendirdi

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, seçim sonuçlarını değerlendirdi

BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki seçim sonuçlarını değerlendirerek, beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtti.

01.04.2024 12:27  Güncelleme: 12:32
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Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Şehrimizin ve iş dünyamızın beklentilerini tüm belediye başkan adaylarımıza dile getirdik ve adayların seçim vaatlerinin bu beklentileri kapsamasından memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ise bu vaatlerin takipçisi olma zamanı geldi. Birlikte çalışarak, Bingöl'ü daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya hazırız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinin ardından bir açıklama yapan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bingöl Belediye Başkanlığını kazanan Erdal Arıkan'ı da tebrik eden Çintay, "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize, Bingöl'ümüze ve üyelerimize hayırlı olsun. Değerli Bingöl Belediye Başkanımız Erdal Arıkan'ı yeniden AK Parti Bingöl Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Bingöl iş camiası adına tebrik ediyoruz. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerinizin taleplerine kulak vermesini ve onları desteklemesini bekliyoruz. Yeni döneminde de şehrin gelişimi için önemli adımlar atacağına inanıyoruz ve bu konudaki kararlılığından dolayı kendisine güvenimiz tam. Gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl döneminin heyecanını yaşıyoruz. Şehrimizin ve iş dünyamızın beklentilerini tüm belediye başkan adaylarımıza dile getirdik ve adayların seçim vaatlerinin bu beklentileri kapsamasından memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ise bu vaatlerin takipçisi olma zamanı geldi. Birlikte çalışarak, Bingöl'ü daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya hazırız. İşbirliği ve dayanışma içinde, Bingöl'ün daha da ileriye taşınması için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca ilçe belediye ve belde başkanları ile İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyelerini de tebrik eder, yeni dönemde onlara da başarılar dileriz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

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