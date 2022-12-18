Bir Demet Tiyatro'nun "tirbuşonu" sevenlerinden desteklediği parti için oy istedi

Ülkemizde bir dönem geniş kitlelere hitap eden televizyon yapımları arasında yer alan "Bir Demet Tiyatro"nun ünlü karakteri "tirbuşonu" canlandıran Serhat Özcan, desteklediği partiye oy istedi.
Özcan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Yanında ol yarında ol" adlı bir kampanya başlatarak TİP Seçim Gönüllüsü olmak için çağrı yaptı.
Serhat Özcan, "Biliyorum, bu ülke için daha fazlasını yapmak istiyorsun. Özgürlüğün ve geleceğin için..." diyerek destek istedi.
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