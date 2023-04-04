Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti

04.04.2023 17:48

Yeşil Sol Parti, seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarına son sürat devam ederken, sürpriz bir ismin partiye katılma kararı alması gündem yarattı. Bir döneme damgasını vuran siyasetçilerden olan, 24 ve 25'inci dönem milletvekilliği görevini yürüten eski HDP Milletvekili Önder, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı oldu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde süre daraldıkça partiler aday belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre aday listelerinin teslim edilmesi için son tarih 9 Nisan olarak açıklanırken, aday belirleme çalışmalarının devam ettiği Yeşil Sol Parti'de kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de listede olması bekleniyor.

YEŞİL SOL PARTİ'YE 2 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Yeşil Sol Parti'ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti'ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

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Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; aday adaylarının başvurularını incelemek üzere kurulan mutabakat komisyonu, illerde yapılan teamül yoklamalarının sonuçlarına göre listeye son halini veriyor. Bu çalışma devam ederken bazı isimlerle de aday olması için görüşmeler yapılıyor. Bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder. Çözüm süreci döneminde İmralı'daki görüşmeleri yürüten heyette yer alan Önder'in Yeşil ve Sol Parti'nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

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Sırrı Süreyya Önder, Politika, Güncel, Son Dakika

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