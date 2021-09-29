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Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor - Son Dakika

Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

29.09.2021 17:48
Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.

İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığına verilen dilekçede, birçok kamu-kurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Kastamonu Çatalzeytin'e bağlanması talebinde bulunuldu.

Bu kapsamda, 242 seçmenin bulunduğu Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, 24 Ekim'de yapılacak halk oylaması ile değerlendirilecek.

Yapılan oylamada, halkın en az yüzde 51'i 'evet' oyu kullanırsa, bu talep Sinop İl Genel Meclisine taşınacak, sonrasında Sinop ve Kastamonu valiliklerince ortak değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından nihai karar verilecek.

Çayağzı Mahallesi, ikinci kez sandık başına gidecek

Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201'i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin'e geçmek için 'evet' derken, 75 seçmen 'hayır' oyu kullandı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisince reddedilmişti. - SİNOP

Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

Kastamonu, Türkeli, Sandık, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor - Son Dakika


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