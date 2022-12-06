Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim - Son Dakika
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Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim

06.12.2022 10:00

Bir siyasetçinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı iddiası kamuoyunda uzun tartışmalar yaratırken, bahsedilen kişinin AK Partili Metin Külünk olduğuna dair iddialar da gündeme gelmişti. Konuya ilişkin sessizliğini 1.5 yıl sonra konuk olduğu programda bozan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı ileri sürülen AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala TV'de programa katıldı. Burada hakkındaki iddiaları reddeden Külünk, "1.5 yıllık sessizliğimi burada bozuyorum" dedi. Sedat Peker'den 10 bin dolar almadığını söyleyen Külünk, "Milli bağımsızlıkçı çizgide siyaset yaptığı için kirli bir operasyonun hedefi olduğunu" ileri sürdü.

"SİYASAL YAŞAMDA 50'NCİ YILIM"

Metin Külünk, bir seyircinin sorduğu, "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi; "10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Siyasal yaşamda 50'nci yılım. Bizim bir mücadele ahlakımız var. İyilik engel tanımaz temelinde bir paradigmamız var. Çünkü biz aklımızın ve ruhumuzun, yüreğimizin huzur bulduğu yerdeyiz. 81 ili dolaşabilirim, her yerde selam verecek, kapısını bize açacak, çayını içecek bir dostumuz mutlaka vardır. Bunun sebebi siyasete yüklediğimiz misyon, siyasete bakış açımızdır. Çünkü bu uğurda biz yürürken ancak tarih bir şey daha öğretiyor.

"1.5 YILDIR SUSTUĞUM BİR KONUDA İLK KEZ KONUŞUYORUM"

Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz. Aynı şey yarın sizin içinde geçerli olabilir. 1.5 yıldır sustuğum bir konuda burada ilk kez konuşuyorum. Ailem 50 yıldır bilinen bir aile. Biz hiç alan el olmadık. Hep veren el olduk. Yani biz, Metin Külünk, son 20 yılda ekonomik olarak var olmadık. Bizde varken AK Parti iktidarını karşıladık biz. Hiçbir zaman da para odaklı, güç odaklı olmadık.

"MAAŞIMIN YÜZDE 90'I MİLLETİMİN EMRİNDE OLMUŞTUR"

Bizim dostluklarımız pazarlıksızdır. Milletvekilliği döneminde maaşımın yüzde 90'ı milletimin emrinde olmuştur. Maaşımın yüzde 90'ını görmedim. Son 11 yılda hizmetine koştuğumuz insanımızın sayısı 500 bin. Ortalama günlük telefon görüşmem 100'den aşağı düşmüyor. Hiçbirisi bana hal hatır sormak için aramıyor. Dertlerine çare bulmak için arıyor. Gönül almak derdindeyiz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mayıs 2021'de TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Bakan Soylu'nun iddia ettiği milletvekilinin Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

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Metin Külünk, Sedat Peker, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim - Son Dakika
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