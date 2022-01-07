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Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (4) - Son Dakika

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (4)

07.01.2022 21:19
Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (4)

AĞBABA: EY YERLİLER, EY MİLLİLER, HEM SİZE SÖYLÜYORUMKomisyon'da süren teklifin görüşmeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan atışmaya sahne oldu.

AĞBABA:  EY YERLİLER, EY MİLLİLER, HEM SİZE SÖYLÜYORUM

Komisyon'da süren teklifin görüşmeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan atışmaya sahne oldu. Ağbaba, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere, Türk vatandaşlığı verilmesi şartlarındaki düzenlemeye ilişkin eleştiride bulundu. Ağbaba, "Bu memleketin namusu, bu memleketin şerefi sayılan, onuru sayılan pasaport hepimizin ortak değeri. Pasaport bir ülkenin şerefidir, gururdur, değeridir. Pasaportu 500 bin dolar karşılığında satışa çıkardınız. Ey yerliler, ey milliler, hem size söylüyorum" dedi.

Daha önce apartmanlarda, yeni inşaatlarda; ilanların asıldığını, satılık daire, yanında pasaport promosyonlu, vatandaşlık promosyonlarının vaat edildiğini belirten Ağbaba, "Geldiğimiz nokta ne? 2010'dan beri Türk Lirası yazıyordu, dün akşam Türk Lirası kaldırıldı. Şimdi, üç yıl boyunca 500 bin doları bankada yatıranlara Türk vatandaşlığı verilecek, geldiğimiz nokta bu. Parayı veren düdüğü çalıyor. 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık bedava" sözleriyle tepkisini dile getirdi.CÜZDAN ATIŞMASI DEVAM ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, oturduğu yerden 'sataşma var' diyerek, Veli Ağbaba'nın, kendisine "Cüzdanımı yürüttü" dediğini ifade etti. Veli Ağbaba da güler bir şekilde, "Vallahi yürüttü" dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise "Vallahi 'cüzdan yürütme' çok ağır bir kelime hakikaten" diye karşılık verdi. Veli Ağbaba, cüzdanını unutmadığını masanın üzerine bıraktığını söyledi. Elitaş da ısrarla Ağbaba'nın cüzdanı unuttuğunu dile getirdi. Elitaş ile Ağbaba arasındaki cüzdan atışmasını Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz sonlandırdı. Elitaş oturduğu yerden Ağbaba'ya laf atmaya devam ederek, "En az asgari ücretin yarısı kadar değeri var o cüzdanın" dedi. Elitaş'la Ağbaba arasında Genel Kurul'da başlayan, 'cüzdan' atışması komisyonda esprisi konusu oldu.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Elitaş, Veli Ağbaba, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (4) - Son Dakika
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