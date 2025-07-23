Birleşik Kamu-İş Başkanı Yıldırım'dan CHP'li Belediyelere Destek - Son Dakika
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Politika

Birleşik Kamu-İş Başkanı Yıldırım'dan CHP'li Belediyelere Destek

Birleşik Kamu-İş Başkanı Yıldırım\'dan CHP\'li Belediyelere Destek
23.07.2025 20:20  Güncelleme: 20:28
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir'e yaptığı ziyarette, CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları eleştirdi ve bu durumun Türkiye'nin hukuk sistemine zarar verdiğini vurguladı.

Birleşik Kamu-İş Konferedasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir'i ziyaret etti. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan operasyonların ülkenin hukuk sitemine zarar verdiğini söyleyen Yıldırım, bu operasyonları doğru bulmadıklarını ve kabul etmediklerini ifade etti.

Birleşik Kamu-İş Konferedasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Sadık Acar, Birleşik Kamu-İş Yönetimi Şenol Eyüboğlu, Hakan Boyar, Tüm Yerel Sen Şube Başkanı Hasan Balık, Eğitim-İş 2 No'lu Şube Başkanı Önder Güneş, Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e destek ziyaretinde bulundu.

Son dönemde CHP'li belediyeler hedef alınarak gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösteren Yıldırım, " Türkiye'nin hukuk sistemindeki masumiyet karinesini bozan, hukuku çarpıtan ve adalet sistemini tamamen köreltip, bir tarafı çalıştıran bu sistemi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak kabul etmiyoruz. Bu operasyonlar sadece bir siyasi partiye yönelik olmaktan öte Türkiye'nin bugüne kadar ki Cumhuriyet birikimlerini, değerlerini, kazanımlarını yok etmeye yönelik ve temelden sarsan uygulamalar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yönetmek adına belli bir zaman için yetki alan kişilerin, ülkenin temelini sarsacak derecede bu uygulamaları kendisi yetkiliymiş gibi davranmasının ülkenin anayasal düzenini tehlikeye atacağını ve sarsacağını düşünüyoruz. Bu yüzden biz bir vatandaş olarak da ülkenin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir Konfederasyon olarak da haksızlık adına, adaletsizlik adına yapılan her türlü şeyde yanınızdayız" diyerek destek mesajı verdi.

"Peşinen cezaya dönüştürülmüş bir yöntem uygulanıyor"

Başkan Vekili Büşra Özdemir de verilen destek için teşekkür ederek, "Zor günlerden geçiyoruz. Adaleti aradığımız günlerden geçiyoruz. Biz hala başkanımızın niye böyle bir tutuklulukla baş başa kaldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Peşinen cezaya dönüştürülmüş bir yöntem uygulanıyor şu anda. Delilden suça değil de suçtan delile gitmek gibi bir çaba görünüyor. Birleşik kamu-İş olarak sizler örgütlü 3. güçsünüz. Örgütlü mücadele çok değerli. Zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Birleşik Kamu-İş Başkanı Yıldırım'dan CHP'li Belediyelere Destek - Son Dakika

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