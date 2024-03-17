Birleşik Krallık Savunma Bakanı Odessa ziyaretini güvenlik gerekçesiyle iptal etti

Politika

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps'ın Mart ayının başında Ukrayna'ya gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde planlanan Odessa ziyaretini güvenlik gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps, 7 Mart'ta Polonya'dan trenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e varmış ancak planlanan Odessa ziyareti son anda iptal edilmişti. Shapps'ın Odessa'ya gitmeme nedeni ortaya çıktı. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Odessa ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Birleşik Krallık istihbaratının Rusya'nın seyahat planlarından haberdar olduğu konusunda uyarması üzerine iptal etmek zorunda kalındığını duyurdu. Adı açıklanmayan bir Bakanlık Sözcüsü, "Savunma Bakanı kısa bir süre önce Ukrayna'ya yaptığı ziyarette güvenlik nedenleriyle Odesa'ya planlanan ziyareti gerçekleştiremedi" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya destek vermeye devam ettiğini kaydeden sözcü, "Savunma Bakanı'nın ziyareti ve temasları Putin'in saldırganlığı karşısında bu desteğin önemini bir kez daha vurgulamıştır" ifadesini kullandı. - LONDRA