Birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldiler - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı Kadın Kolları Başkanı Yaşare Kayık, 'Bizler birer anne, Bizler birer emekçi ve dahası bizler çok büyük bir sorumluluğu olan kadınlarız. Bugün burada birlik ve beraberlik adına toplandık' diyerek ' O yüzden çok fazla siyaset yapmak istemiyorum" dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de yaptığı konuşmada; "Bugün soğuk bir kış gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu şekilde programlarımız devam edecek. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bizleri bir araya getiren Kadın Kollarımıza ve eşime çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteği hiç unutmadık. Bizler de sizin desteğinizle Alaplı'mızda gerçekten güzel çalışmalar yaptık ve yapmaya da devem ediyoruz. Gece gündüz Alaplı için çalışmaya devam ediyoruz. Asfalt çalışmalarımız, yol çalışmalarımız devam ediyor. Çevre düzenleme ve sosyal donatı alanı çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda inşallah Karşıyaka'da bulunan 30 dönümlük sahil alanında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalara başlayacağız. Alaplı'nın girişi daha da güzelleşecek. Alaplı'nın çehresi daha da değişecek. Ben sizlere güveniyorum. Sizler de bana güvenin. Hep birlikte Alaplı'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK