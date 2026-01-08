Nazilli Kahveciler Odası'nda Şenkal güven tazeledi - Son Dakika
Nazilli Kahveciler Odası'nda Şenkal güven tazeledi

08.01.2026 08:36  Güncelleme: 08:38
Aydın'da Nazilli Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Birol Şenkal, 293 oyla güven tazeledi. Kongreye katılan üyeler, Şenkal'ın 12 yıllık başkanlığı boyunca odanın gelişimini değerlendirdi.

Aydın'da Nazilli Kahveciler Esnaf Odası'nın tek adayla gittiği olağan genel kurulda mevcut Başkan Birol Şenkal, güven tazeledi.

Nazilli Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu, Nazilli Belediyesi iştiraklerinden Hangar Restaurant-Cafe'de gerçekleştirildi. Üç dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal'ın tek aday olarak katıldığı kongre, geniş bir katılımla yapıldı. Genel kurul öncesinde Başkan Şenkal, üyelerine ve konuklarına keşkek ikramında bulundu.

723 üyesi bulunan odada yapılan kongrede 293 üye katılım sağlayarak oy kullandı. Genel kurula Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ile ilçedeki çeşitli esnaf odalarının başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, mali tablo ile tahmini bütçe üyelerin onayına sunuldu. Kongrenin sonunda kullanılan 293 oyla Başkan Şenkal güven tazelemiş oldu.

"Her zaman üyelerimizin yanında olduk"

Teşekkür konuşması yapan Birol Şenkal, 12 yıldır başkanlık görevinde olduğunu belirterek, göreve geldiklerinde odanın zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Şenkal, "Görevi devraldığımızda odamızın durumu iyi değildi. Kirada olan bir yapıdan bugün iki mülke sahip bir odaya ulaştık. Hizmet araçlarımızı kazandırdık. Üyelerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğim" dedi.

Yapılan oylama sonucunda 293 oyla Birol Şenkal yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulunda Mustafa Ali Uçar, Mehmet Güler, Haydar Kırbaş, Veysel İşlek, Behçet Üney ve Memduh Kocaman yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Nazilli, Aydın, Son Dakika

