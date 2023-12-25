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BİŞHAK Başkanı Baysal: "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet edenler idam edilmelidirler" - Son Dakika
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BİŞHAK Başkanı Baysal: "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet edenler idam edilmelidirler"

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrımız, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve isimlerini ağzımıza alamayacağımız teröristlerin bir an önce...

BİŞHAK Başkanı Baysal: "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet edenler idam edilmelidirler"
25.12.2023 - 11:43,
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Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve aileleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrımız, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve isimlerini ağzımıza alamayacağımız teröristlerin bir an önce idam cezalarına çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekatında şehit olan 12 asker için açıklamalarda bulunan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, "İçimiz, canımız, ciğerimiz yangın yeri. 12 vatan evladı 12 Anadolu evladı şehadete yürüdü. Şehit Aileleri, Gazilerimiz ve aileleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine çağrımız, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve isimlerini ağzımıza alamayacağımız teröristlerin bir an önce idam cezalarına çarptırılmasını istiyoruz. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet edenler idam edilmelidirler. HDP, DEM, çatısı altında toplanan kravatlı, etekli, teröristlerin biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisinden ihraç edilip yüce Türk milletinin kanunları önünde en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılmalıdırlar. Vatanımıza dil uzatanların dilleri kesilmeli bayrağımıza el uzatanların elleri kırılmalı. Hangi parti olursa olsun HDP, DEM, PKK/PYD ile iş birliği içinde olursa olsun haindir, alçaktır, şerefsizdir, teröristtir. Irak'ın Kuzeyinde ve Pençe - Kilit Harekatında hain, alçak PKK/ PYD'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletimize baş sağlığı, yaralı kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Abdullah Öcalan, Türkiye, Bingöl, İnsan Hakları, Terör, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: BİŞHAK Başkanı Baysal: "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ihanet edenler idam edilmelidirler" - Son Dakika
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