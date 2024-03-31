Bitlis\'te AK Parti\'nin Zaferi Kutlandı

Politika

Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Partili kutlama yaptı.

Kent merkezindeki Bitlis Ticaret Merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalık tarafından sevinç gösterileri düzenlendi. Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile belediye başkanlığını yeninden kazanan Nesrullah Tanğlay, konuşma yaptı.

Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Parti Adayı Mümin Erol seçildi.

"Kazanan Bitlis olmuştur" diyerek vatandaşlara teşekkür eden Tanğlay, önümüzdeki 5 yıl da hizmete devam edeceklerini ve huzur ortamının 5 yıl daha süreceğini söyledi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, toplanan kalabalığa ve seçmenlere teşekkür etti.

Bitlis'te AK Parti 31 Mart yerel seçimleri ile 6 ilçesinde AK Parti 4'ünü, Yeniden Refah 1, DEM Parti ise 1 belediye başkanlığını kazandı. - BİTLİS