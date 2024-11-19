Bitlis\'te Emniyet Teşkilatına 12 Yeni Araç Teslim Edildi

Politika

Bitlis'te İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 12 aracın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 12 araç güvenlik güçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için hizmete girdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünden düzenlenen anahtar teslim törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Karalaya, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüne teşekkür etti. Tek tek araçları gezen Vali Karakaya, "İlimiz bölgemiz biraz dağınık bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın da bütün kurumlarımızın da araç gereç eksiğinin tamamlanması hepimizin en büyük amaçlarından birisidir. Bu çerçevede bu araçların emniyet teşkilatımıza teslimi ile emniyet hizmetlerinin vatandaşımızın huzur ve güvenliğine vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini biraz daha arttıracağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah kaza bela vermesin. Bu konudaki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar devam edecektir" diye konuştu.

Anahtar teslim töreninde okunan duaların ardından araçlar kısa bir şehir turu attı.

Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, il emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı. - BİTLİS