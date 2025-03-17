Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıska Türkleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Politika

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıska Türkleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat\'ta Ahıska Türkleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde düzenlenen iftar programında Ahıska Türkleriyle bir araya geldi. Vali Karakaya, Ahıska Türkleri'nin tarihine ve günümüzdeki durumuna vurgu yaparak, devletin bu kardeşlerimize yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.

17.03.2025 21:44  Güncelleme: 21:51
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri ile iftarda bir araya geldi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından Ahlat Belediyesine ait alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programı öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve il protokolü, Ahıska Türkü vatandaşlarla sohbet etti. Vali Karakaya yaptığı konuşmada, "Ahıska Türkü kardeşlerimiz Kafkaslar'da uzun yıllar meşakkatli hayatlar yaşadıktan sonra 1944'deki acı sürgünden sonra Orta Asya'nın birçok alanına dağılmışlar ve buna rağmen inançlarını hiçbir zaman kaybetmemişler. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Ahıska Türkü kardeşlerimizi Kubbet-ül İslam şehrimiz Ahlat'a yerleştirme kararı alındı. Bin aile inşallah çok kısa bir sürede tamamlanacak olan konutlara yerleşmiş olacak. Şu an yaklaşık 700-800 civarında Ahıskalı kardeşimiz Ahlat'ta misafirimiz. Biz bu kardeşlerimizi şehrimize kattıkları renklerden dolayı, güçten, kuvvetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İftar saati yaklaşıyor. Bu iftar davetinden dolayı Kaymakamlığımıza, belediyemize teşekkür ediyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ve her daim onların derdi ile dertleneceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Tekrar başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise, hayırlı Ramazanlar dileyerek, herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, böyle bir akşamda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı Ramazanlar diledi.

Son olarak konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, Ramazan ayının maneviyatına değinerek, bu güzel iftar programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, ezanla birlikte iftar açıldı. Vali Karakaya, Genel Müdür Ayna'ya Ahlat bastonu hediye etti.

İftar programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'ta Ahıska Türkleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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