Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı

13.06.2026 16:34
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Tarım Bakanı Yumaklı, İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezinin açılış törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, merkezin sadece bulunduğu bölge için değil, tüm ülke için çok kıymetli çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Bitkisel üretimin gıda arz güvenliğinin temel direği olduğunu vurgulayan Yumaklı, Türkiye'de 206 çeşit ürün üretildiğini, gıda arz güvenliğine ilişkin problem yaşanmaması için Bakanlığın tüm unsurlarının canla başla gayret ettiğini dile getirdi.

Yumaklı, iklim değişikliğinin bitkisel üretimdeki zararlılarla mücadeleyi sadece pestisitle değil, aynı zamanda biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle gerçekleştirmeyi zorunlu kıldığına dikkati çekerek, insan ve çevre hassasiyetinin üst düzeyde olduğu bu dönemde bu tür merkezlerin fonksiyonlarının daha da önem kazandığını ifade etti.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin pestisiti yok etmekten ziyade doğru kullanımını sağlamak ve kullanımını azaltacak metotları ortaya koymak olduğunu aktaran Yumaklı, 2010 yılından bu yana bu kapsamda yaklaşık 2 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Meyve ihracatına geçmişte ciddi sekte vuran Akdeniz meyve sineğine karşı Türkiye'nin önemli bir mücadele örneği sergilediğini ve başarı sağladığını hatırlatan Yumaklı, bu başarının devamının süreklilikle mümkün olduğuna işaret etti.

Bakan Yumaklı, entegre mücadele sistemlerinin önemine değinerek, tarımsal araştırma geliştirme birimlerinin çalışmasının tek başına yeterli olmadığını, bu yöntemlerin üreticiler tarafından da benimsenmesi gerektiğini savundu.

Merkezin tam kapasiteyle çalıştığında yılda yaklaşık 10 milyon kısır böcek üretebileceğini açıklayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İçeride arkadaşlarımızın kapasite artırımıyla birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıkacağını öğrendim ama onu şimdi söylemeyeyim. Eğer nasip olursa buraya gelip 'evet bunu da gerçekleştirdik' demiş oluruz. Başlayan hasat döneminin hemen hemen neredeyse bütün ürünler için artık potaya girdiğini görüyoruz. Hayırlı, bereketli, güzel bir sezon diliyorum."

Konuşmasında su verimliliği ve orman yangınları konusuna da değinen Yumaklı, orman yangınlarına hassas bir döneme girildiğini anımsattı.

Açılışın ardından merkezde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı gerçekleştirdi.

Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Tarım, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Biyoteknik Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika

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