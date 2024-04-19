AK Parti Grup Başkanvekili kolundaki saat gündem olunca, paylaştığı fotoğrafı sildi

Politika

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki saatin fiyatı kısa sürede gündem oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken şimdi de AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun lüks saati konuşuluyor.

"BİZ BU MİLLETİN TA KENDİSİYİZ"

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından TBMM'ye kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notunu düşen Yenişehirlioğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti. Saatin Rolex marka olduğu ve piyasa fiyatının ise 562 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi etiketlediği de dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımın altına vatandaşlardan onlarca tepki yorumu gelince Yenişehirlioğlu, gönderiyi hesabından kaldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında son dönemde yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen partililere tepki göstererek, "Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.