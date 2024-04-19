AK Parti Grup Başkanvekili kolundaki saat gündem olunca, paylaştığı fotoğrafı sildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili kolundaki saat gündem olunca, paylaştığı fotoğrafı sildi

AK Parti Grup Başkanvekili kolundaki saat gündem olunca, paylaştığı fotoğrafı sildi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından 562 bin TL'lik Rolex marka saati gündem oldu. Yenişehirlioğlu, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notunu düştüğü fotoğrafı gelen tepkiler sonrası kaldırdı.

19.04.2024 09:30  Güncelleme: 09:52
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AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki saatin fiyatı kısa sürede gündem oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken şimdi de AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun lüks saati konuşuluyor.

"BİZ BU MİLLETİN TA KENDİSİYİZ"

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından TBMM'ye kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notunu düşen Yenişehirlioğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti. Saatin Rolex marka olduğu ve piyasa fiyatının ise 562 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

'Biz bu milletin ta kendisiyiz' diyen Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik saati ile poz verdi

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi etiketlediği de dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımın altına vatandaşlardan onlarca tepki yorumu gelince Yenişehirlioğlu, gönderiyi hesabından kaldırdı.

'Biz bu milletin ta kendisiyiz' diyen Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik saati ile poz verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında son dönemde yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen partililere tepki göstererek, "Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili kolundaki saat gündem olunca, paylaştığı fotoğrafı sildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • H celik: Ne yapsalar boş artık geçti borun pazarı 2 0 Yanıtla
  • Erkan Ergin: dişler de inci Maşallah 2 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Ben Tevhid Ehli bir Müslümanım. Lütfen bizleri siyasal İslamcılarla bir tutmayın. Adı üstünde onlar siyasetçi. Biz siyaset yapmayız. kimsenin parasında, namusunda gözümüz yoktur. Allah'ım şahit ol, ben bunlardan beriyim. 0 0 Yanıtla

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