Blinken\'dan TUSAŞ\'taki Terör Saldırısına Kınama

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ABD, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi. - RİYAD