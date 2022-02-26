BM: "120 bin Ukraynalı ülkeden ayrıldı" - Son Dakika
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BM: "120 bin Ukraynalı ülkeden ayrıldı"

26.02.2022 15:24
BM: "120 bin Ukraynalı ülkeden ayrıldı"

Birleşmiş Milletler, Perşembe gününden bu yana 120 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Perşembe gününden bu yana 120 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler, ilk saldırının başladığı Perşembe gününden bu yana ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, yaklaşık 4 milyon kişinin sınırı geçebileceğini söyledi. Ukrayna halkının yaşam ve ölüm arasında bir karar verdiğini ifade eden Clements, 120 bin kişinin ülkeyi, 850 bin kişinin ise ülke içerisinde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. "son 8 yıldır insani kriz yaşanıyor ve artık çok kötü bir duruma geldi" diyen Clements, 100 bin kişinin de harekat halinde olduğunu sözlerine ekledi. Sınır girişlerinde uzun kuyruklar olduğunu aktaran BM Yüksek Temsilcisi Clements, "120 bin kişi komşu ülkelere geçti. Bu dinamik bir durum. En az 4 milyon kişinin sınırı geçme ihtimali var" açıklamasını yaptı.

Clements, son 24 saatte ülkeden ayrılanların sayısının ise 50 bin olduğunu açıkladı. - CENEVRE

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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