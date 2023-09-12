BM Barış Gücü askerleri, KKTC topraklarında bir askeri darbetti

Geçtiğimiz haftalarda Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını sabote etmek isteyen BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güçleri arasında gerginlik çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgede tansiyon yine yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa'daki Yeşil Hat'a sınır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlikte bir GKK askeri darbedildi.
Dün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, GKK askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi. Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM'nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti. BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.
Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
KKTC'nin ara bölgedeki Pile köyünde yürüttüğü yol çalışmasının BM askerleri tarafından engellenmeye çalışılması bölgede tansiyonu yükseltmişti. Yol çalışmasına müdahale edince KKTC ile BM karşı karşıya gelmiş, arbede yaşanmıştı. Bölgeye gelen Türk askeri ise BM'ye ait araçları ve beton blokları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulurken, KKTC'li yetkililer Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarının kaldığı yerden yeniden başladığını duyurmuştu. Konuya ilişkin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olmak üzere pek çok farklı partiden siyasi isim tepki göstermişti.
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