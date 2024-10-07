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Politika

BM Başkanı'ndan Barış Çağrısı

BM Başkanı\'ndan Barış Çağrısı

BM Genel Kurulu Başkanı Yang, Ortadoğu'da ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

07.10.2024 06:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang, 7 Ekim'in 1. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada "Derhal ateşkese, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve bölgedeki çatışmalara diplomatik çözümler bulunması için diyaloğa geri dönülmesine ihtiyacımız var" dedi. Yang, Ortadoğu'daki çatışmaların tüm taraflarına uluslararası insani hukukun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang, 7 Ekim'in 1. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında Orta Doğu'nun çok uzun bir süredir ölüm, yıkım ve yerinden edilmelere tanıklık ettiğini hatırlatan Yang, yaşanan acıların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini ifade etti. "Derhal ateşkese, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve bölgedeki çatışmalara diplomatik çözümler bulunması için diyaloğa geri dönülmesine ihtiyacımız var" diyen Yang, "Hiçbir sürdürülebilir barış askeri yollarla sağlanamaz. Yalnızca BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına dayanan iki devletli bir çözüm, hem İsrail ve Filistin halkları hem de bölgenin geri kalanı için kalıcı barış ve güvenliği garanti edebilir" ifadelerini kullandı. İsrail, Hamas ve Hizbullah dahil çatışmaların tüm taraflarına uluslararası insani hukukun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapan Yang, "Ayrıca acilen sivillerin korunması ve çok ihtiyaç duyulan insani yardımlara engelsiz erişimin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

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