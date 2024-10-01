BM'den Lübnan İçin Ateşkes Çağrısı

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da ateşkes çağrısında bulunarak, "Lübnan'da her ne pahasına olursa olsun topyekun bir savaştan kaçınılmalı" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasından son derece endişe duymaktadır. Derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Lübnan'da her ne pahasına olursa olsun topyekun bir savaştan kaçınılmalı ve Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" dedi.

Guterres'in sabah erken saatlerde Lübnan Başbakanı Najip Mikati ile görüştüğünü aktaran Dujarric, "Başbakan'a Lübnan'daki tüm Birleşmiş Milletler misyonunun ülkede ihtiyacı olan herkese yardım etmek üzere seferber olduğunu söyledi. Genel Sekreter, uluslararası topluma bugün Beyrut'a yönelik başlatılan 426 milyon dolarlık insani yardım çağrısına acilen destek olmaları çağrısında bulunmaktadır. Genel Sekreter, temaslarına ve sahadaki temsilcileri de durumu yatıştırmaya yönelik çabalarını devam edecek" dedi. - NEW YORK