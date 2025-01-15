BM, Gazze\'de Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamada bulundu. Guterres, anlaşmanın taraflarına, taahhütlerini yerine getirme ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlama çağrısında bulundu. Çatışmanın başlangıcından itibaren derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için mücadele ettiğini belirten Guterres, "Önceliğimiz, bu çatışmanın yol açtığı muazzam acıları hafifletmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Guterres, bu süreçte Birleşmiş Milletler'in anlaşmanın uygulanmasını desteklemek ve insani yardım ulaştırmak için hazır olduğunu söyledi.

"İnsani durum felaket düzeyinde"

Gazze'deki insani durumun felaket seviyesinde olduğunun altını çizen Guterres, taraflara, sivillere hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde insani yardım ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulundu. Guterres, "Bu ateşkes, Gazze'ye yardım ulaştırılmasının önündeki güvenlik ve siyasi engelleri kaldırmalı, hayat kurtaran yardımların önemli ölçüde artırılmasını sağlamalıdır" dedi.

BM'nin karşılaştığı zorlukların farkında olduğunu belirten Guterres, insani yardımların artırılması için özel sektör ve diğer insani yardım aktörlerinin de katkılarını beklediğini ifade etti.

"Kalıcı barış için Filistin'in birliği elzemdir"

Anlaşmayı "kritik bir ilk adım" olarak nitelendiren Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının birliği ve bütünlüğünün korunmasının önemine değindi. Filistinli ve İsrailli tarafları, iki devletli çözüm temelinde müzakere edilebilir bir barışa ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağıran Guterres, "Uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı bir çözüm tek yoldur" ifadelerini kullandı. Guterres, iki halkın arzularının ancak uygulanabilir bir iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini vurguladı.

Çatışmalarda hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanları için derin üzüntüsünü dile getiren Guterres, bu trajedinin bölgeye barış ve istikrar getirme çabalarının önemini daha da artırdığını belirtti. Guterres, BM'nin Filistin ve İsrail halkları için daha iyi bir gelecek oluşturma hedefinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

"Bu, barış ve istikrar için bir fırsattır"

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Guterres, "Bu, barış ve istikrar için bir fırsattır. Bu fırsat, daha fazla insanın hayatını kaybetmesini önlemek ve umut dolu bir gelecek inşa etmek için heba edilmemelidir" dedi. - NEW YORK